Haut-Karabakh: L l’Azerbaïdjan a «rétabli sa souveraineté», assure son président

Ils « ont commencé » à rendre les armes, a déclaré mercredi le président d’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, dans une déclaration solennelle à la télévision. Il parlait des séparatistes des communautés arméniennes du Haut-Karabakh, assurant que ces derniers quittent désormais leurs positions militaires sur le terrain.

Il a précisé que l’Azerbaïdjan avait détruit « la plupart » des forces et équipements des séparatistes et « rétabli sa souveraineté » dans cette enclave, dont le contrôle lui échappait depuis la chute de l’URSS.

Le cessez-le-feu annoncé en amont mercredi entre l’Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens est pour l’instant respecté, ont de leur côté déclaré les forces de maintien de la paix russes déployées dans cette région de toutes les discordes. « Aucune violation du cessez-le-feu n’a été enregistrée », disent-elles.

Selon ce contingent russe, au sein de la population civile, quelque 3 154 personnes, dont 1 428 enfants, ont été évacuées par ses soins. Un nombre inconnu de civils a par ailleurs été escorté par les séparatistes arméniens.

- Publicité-