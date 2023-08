Hayet Guermazi : Le musée du Bardo sera ouvert une fois les travaux achevés

La ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a, lors de sa visite au fort de Hammamet, souligné la nécessité d’exécuter les décisions d’abolition et d’appliquer la loi à l’encontre des auteurs d’agressions portant atteinte aux monuments historiques.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la ministre a indiqué que certains dépassements urbanistiques ont été enregistrés au fort de Hammamet, ce qui nécessite des interventions urgentes. Elle a dans ce sens mis l’accent sur l’importance de réviser certaines procédures, en ce qui concerne notamment les contrats de vente de maisons dans la médina de Hammamet et l’engagement des propriétaires à en préserver le caractère architectural.

Dans ce contexte, elle a mis en avant le rôle important de la société civile dans la préservation du caractère historique et des spécificités de la ville de Hammamet qui constitue une destination prisée pour de nombreux touristes.

Répondant à une question à propos de la fermeture du Musée National du Bardo, la ministre a déclaré que le musée sera ouvert une fois les travaux d’entretien et de restauration achevés, niant les informations qui circulent autour de la fermeture définitive du musée, d’autant plus que le ministère oeuvre également pour la réouverture de tous les sites archéologiques, y compris le site de Carthage et les grottes de Haouaria, car ils représentent tous une partie intégrante de la mémoire du pays.

