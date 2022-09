Hechmi Louzir: Vers l’établissement de partenariats internationaux pour la promotion de la production locale de médicaments biologiques et de vaccins durables

« La Tunisie travaille actuellement sur l’établissement de partenariats internationaux pour la promotion de la production locale de médicaments biologiques et de vaccins durables », a fait savoir vendredi, Hechmi Louzir, directeur de l’institut Pasteur de Tunis et président de la commission nationale de vaccination contre le coronavirus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Louzir a indiqué que la Tunisie a tiré la bonnes leçon de la crise du coronavirus et a réalisé à quel point la production locale de médicaments biologiques et de vaccins durables est primordiale et importante pour le pays afin qu’il puisse relever tous les défis dans l’avenir.

Dans ce contexte, il a rappelé que pendant la crise du coronavirus, beaucoup de pays africains ont trouvé d’énormes difficultés à garantir les vaccins à leurs peuples.

Louzir a signalé que le ministère de la santé a organisé récemment un atelier de travail régional sur la production locale biopharmaceutique durable en Afrique pour échanger les idées et parvenir à la formule adéquate pour la promotion du partenariat aux niveaux local et africain et ce, en collaboration avec les différents intervenants dans le domaine.

« Plusieurs programmes de partenariat et de nouvelles entreprises de production des médicaments biologiques et de vaccins durables devront voir le jour suite à l’organisation de cet atelier », a-t-il indiqué.

Il a, en outre, fait observer que le choix de la Tunisie, par l’Organisation mondiale de la santé, parmi 6 autres pays africains pour le transfert de la technologie de l’ARN messager soutient l’adhésion de la Tunisie dans le domaine de la production des vaccins.

Selon la même source, une étude a été réalisée, dans ce sens, par un bureau de conseil pour l’évaluation du système de vaccination en Tunisie. Financée par la banque mondiale, cette étude sera exploitée par le ministère de la santé pour établir une stratégie nationale de production des médicaments biologiques et des vaccins durables.

Un plan d’action détaillé est actuellement en cours de réalisation pour fixer cette stratégie et identifier les responsabilités de chaque partie et lancer, ensuite, le plan d’exécution.