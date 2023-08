Hédi Ben Ayed, qui s’apprêtait à introduire son entreprise Intermétal en bourse. Il s’apprêtait à lancer une OPA sur la Wifack Bank. Et si on ne sait plus grand-chose sur l’issue des intentions de cet industriel, il semble s’accrocher à la Wifack. Le 30 août 2023, il faisait acquisition d’un bloc de 123.604 action dans cette institution qui exerce dans la finance islamique. Au cours moyen de 7,970 DT, la transaction lui aura coûté plus de 985.123,880 DT.

