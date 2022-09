Héritage d’Elizabeth ll : Une pluie d’or va s’abattre sur Charles lll

Derrière la pompe, les ors et les honneurs qui entourent les adieux à Elizabeth II, les mouvements financiers, bien plus discrets, vont permettre à la dynastie de préserver l’essentiel du magot familial… À savoir les 425 millions d’euros de fortune personnelle de la reine, qui devraient revenir en grande partie à son fils aîné, le roi Charles III, évitant ainsi de payer des droits de succession – les transferts de souverain à souverain sont en effet exonérés d’impôts selon Le Point.

Ces sommes recouvrent les biens privés de la couronne, à savoir les châteaux de Balmoral et de Sandringham (évalués à 150 millions d’euros à eux deux), une remarquable collection de timbres commencée sous le roi George V (plus de 100 millions d’euros), des joyaux inestimables légués par la reine Mary et la Queen Mum – la mère d’Elizabeth possédait notamment une collection d’œufs de Fabergé –, des tableaux de maître, des pur-sang et un portefeuille boursier très opaque qui avait été pointé du doigt lors de l’affaire des Paradise Papers en 2017, quand on découvrit que les gestionnaires de la fortune royale avaient caché une partie des avoirs aux îles Caïmans et aux Bermudes… À noter qu’il existe également tout un patrimoine national inaliénable, comme Buckingham, Windsor, les joyaux de la couronne, des œuvres d’art, dont les souverains ont la jouissance, mais qui ne leur appartient pas à titre privé.