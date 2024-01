Hezbollah a utilisé un nouveau missile antichar contre Israël

Le mouvement Hezbollah a affirmé avoir visé un radar israélien situé sur un poste de chars de Tsahal près de Rosh HaNikra, dans le nord d’Israël, ainsi qu’une documentation inhabituelle provenant de la caméra du missile, montrant sa trajectoire jusqu’au moment de l’impact.

Selon Hezbollah, l’attaque a eu lieu dans la matinée, et il a ajouté qu’il avait lancé deux drones d’attaque en direction d’une batterie du Dôme de fer.

Vendredi, le média libanais Al Akhbar a rapporté que le missile antichar vu dans la vidéo est un ATGM (missile guidé antichar), et qu’il a été vu dans la vidéo pour la première fois, bien qu’il soit utilisé par Hezbollah depuis un certain temps. Son mécanisme de fonctionnement est similaire à celui du missile Kornet, transmettant des images de sa trajectoire.

Selon le journal, l’avantage du missile réside dans sa capacité à voler en arc de cercle et à atteindre des cibles cachées. Le fait qu’il transmette des images permet d’identifier la cible avant la frappe elle-même. Al Akhbar affirme que la vidéo a suscité des inquiétudes au sein de l’armée israélienne quant à la capacité de Hezbollah à viser des chars dissimulés.

