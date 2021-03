Hikma met fin aux négociations d’achat avec GSK concernant des actifs en Tunisie et en Égypte

La multinationale pharmaceutique britannique Hikma Pharmaceuticals PLC a mis fin jeudi aux discussions concernant l’acquisition potentielle des activités de GlaxoSmithKline PLC en Tunisie et en Égypte.

Fin janvier, Hikma a inscrit une clause non contraignante pour l’acquisition éventuelle des activités pharmaceutiques et grand public de GSK en Égypte et de ses activités pharmaceutiques en Tunisie.

À l’époque, l’entreprise avait indiqué qu’elle prévoyait de mener un exercice de diligence raisonnable, dont le résultat constituerait la base de nouvelles discussions avec GSK en relation avec l’éventuel rachat.

Jeudi, le fabricant de médicaments génériques de marque et sans marque fondé en Jordanie a confirmé que les deux sociétés ont accepté de cesser les discussions concernant la transaction proposée et Hikma a déclaré qu’il ne lancera pas de procédure d’offre publique d’achat obligatoire pour acquérir les actions de GlaxoSmithKline SAE Egypt.

Les actions de GSK, firme pharmaceutique basée à Brentford, en Angleterre, se sont négociées jeudi à Londres à 1 251,40 pence chacune, alors que le titre de Hikma a baissé de 1,1 % à 2 247,00 pence par action.