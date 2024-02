Hillary Clinton : «Netanyahu doit absolument partir»

L’ancienne Secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a critiqué la gestion par le Premier ministre Benjamin Netanyahu de la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas et a appelé à son éviction.

« Netanyahu devrait partir. Ce n’est pas un dirigeant digne de confiance. C’est sous son autorité que l’attaque [du 7 octobre] a eu lieu. Il doit partir, et si en plus il est un obstacle à un cessez-le-feu, s’il est un obstacle à la planification de l’après-guerre, il doit absolument partir », a affirmé Clinton lors d’un entretien avec Alex Wagner Tonight sur MSNBC.

« Nous aimerions qu’il y ait un cessez-le-feu. Si le Hamas acceptait un cessez-le-feu, il y aurait un cessez-le-feu », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur la relation entre le Président américain Joe Biden et Netanyahu, l’ancienne candidate démocrate à la présidence et Première dame a répondu : « Je pense que Joe Biden a fait tout ce qu’il pouvait faire pour (…) répondre aux préoccupations légitimes du peuple israélien après le 7 octobre, pour soutenir Israël face à une attaque terroriste perpétrée par une organisation terroriste ».

« Mais je pense qu’il est également clair que Biden fait tout ce qu’il peut pour influencer Netanyahu ».

Les propos de Clinton surviennent alors que l’actuel Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se trouve en Israël pour des réunions avec des dirigeants, au cours desquelles il a vivement critiqué la situation humanitaire à Gaza, déclarant qu’Israël ne devait pas « déshumaniser » la population civile de l’enclave palestinienne.

- Publicité-