Hilton revient en Tunisie avec Hichem Driss à Monastir

La chaîne hôtelière Hilton a annoncé aujourd’hui l’entame de ses activités en Tunisie avec l’ouverture du très attendu Hilton Skanes Monastir Beach Resort, anciennement Skanes El Hana de Hichem Driss qui l’avait repris de chez Raouf Mhenni en décembre 2014.

Jan van der Putten, vice-président, des opérations, pour l’Afrique et l’Océan Indien, a déclaré que “en développant notre portefeuille dans le continent africain, nous offrons de nouveaux choix de vacances aux voyageurs sur des destinations exceptionnelles comme la Tunisie, créant ainsi des opportunités de carrière pour les résidents dans l’industrie du voyage et du tourisme.

Hilton est un leader mondial de l’hôtellerie avec un portefeuille de 19 marques de classe mondiale comprenant plus de 7 200 propriétés et plus de 1,1 million de chambres, dans 122 pays et territoires, et a accueilli plus de 3 milliards d’invités dans son histoire de plus de 100 ans, a obtenu une place de premier plan sur la liste de Fortune des 100 meilleures entreprises où travailler et a été reconnu comme un leader mondial sur les indices de durabilité Dow Jones pendant six ans consécutifs.

Hilton, qui évoque dans son dernier communiqué plus d’une présence en Tunisie, avait déjà signé un accord dit « historique » en 2019 avec le Groupe tunisien Alliance de Samir Jaieb. Cette signature portait alors sur le retour de la marque en Tunisie et concernait particulièrement l’hôtel Le Palace, repris par l’Etat tunisien de chez Belhassen Trabelsi. Ce projet ne se serait pas encore concrétisé, et le Hilton se retrouve à Monastir avec Hichem Driss qui avait, rappelons-le repris l’ancien Tunis-Hilton Rebrandé sous lui en « Sheraton Tunis »