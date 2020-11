Hommage du marché des changes à Feu Brahim Hajji

Attristé par la perte de son ancien président et l’un des pères fondateurs du marché des changes, le forex club de tunisie rend hommage au très cher et regretté Brahim Hajji.

Son nom restera à jamais associe à une date monument dans l’histoire des marches des capitaux en tunisie : février 1994, date de création du marché des changes, dont l’édification a été nourrie par les espoirs d’une élite exceptionnelle qui avait un grand rêve pour son pays.

Son intelligence perçante, son verbe subtil et son leadership charismatique allaient de pair avec des qualités humaines exceptionnelles et une modestie réelle, la marque des grands hommes.

Il a été un homme d’exception, il a été un homme précieux et il saura défaire l’oubli dans nos cœurs.

Que dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’acceuille dans son paradis.

En hommage à son ancien président, feu Brahim Hajji, le forex club de tunisie invite toutes les salles de marches des banques de la place à observer une minute de silence, et ce le jeudi 5 novembre à 10h:00.

Pour le bureau exécutif du forex club de tunisie

Bechir Trabelsi