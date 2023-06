Horaire d’été pour les Bureaux de Poste, les Agences RapidPost et les Agences Colis Postaux

La Poste Tunisienne a fait savoir que l’horaire d’été pour l’ouverture des Bureaux de Poste à partir du lundi 3 juillet jusqu’au 31 août 2023 sera de 7h 30 jusqu’à13h , du lundi au jeudi, et de 7h 30 jusqu’à 12h 30, le vendredi.

Pour les bureaux de Poste spécifiques, la poste a indiqué dans un communiqué publié, vendredi, que l’horaire du travail sera comme suit :

-Le Bureau de Poste de l’aéroport International de Tunis-Carthage, assure la continuité du travail 24h/24 et 7jours/7.

-Les Bureaux de Poste des aéroports Internationaux de Monastir, Jerba-Zarzis, Enfidha, Tozeur, Tabarka et Sfax-Tina seront ouverts sans interruption 7jours/7 en fonction de l’activité aérienne.

Pour les agences RapidPost et les agences Colis Postaux, elles assurent une séance du travail de 7h 30 jusqu’à13h 30 du lundi au jeudi et de 7h 30 jusqu’à12h 30 le vendredi.

A rappeler que 66 Bureaux de Poste et 25 agences RapidPost continuent à assurer une séance du travail les samedis de 9h00 à 12h15.

- Publicité-