HORIZON, l’Epargne Retraite de la BH Assurance adaptée à tous les profils d’épargnant

Nommée HORIZON, l’assurance épargne retraite de la BH Assurance propose une gestion d’épargne retraite adaptée à tous les profils d’épargnants quelle que soit leur niveau de vie. Avec sa prime périodique minimum de 50 DT et ses avantages fiscaux à court et long terme, ce produit d’assurance vie permet aussi bien de fructifier son épargne sur toute la durée du contrat, et également de profiter d’un taux de rendement des plus intéressants sur le marché.

Pourquoi cotiser à une Epargne Retraite ?

L’objectif de l’assurance Epargne Retraite HORIZON est d’aider les ménages et les professionnelsà se constituer une épargne et à optimiser leur stratégie retraite, afin de profiter d’un complément de revenus, versé en capital ou en rente, au moment de la retraite.

Le plan d’épargne retraite HORIZON est une opportunité pour l’épargnant d’optimiser ses économies d’impôts à court et long terme avec un cadre fiscal très avantageux (cf. Loi de Finance 2021-Article 16). Avec une durée de souscription de 8 ans minimum, les primes d’assurance sont déductibles fiscalement de l’assiette imposable de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et ce dans la limite de 100 000 DT de revenu par an et un taux de rendement minimum de 3.5% garantie sur toute la durée du contrat.

Un produit plus sélectif et qualitatif dans un contexte d’accalmie

L’Epargne Retraite HORIZON est un complément d’épargne retraite avec notamment des garanties additionnelles pour les assurés, telles que :

Un capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive

Le doublement ou triplement du capital décès en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive à la suite d’un accident

Une indemnité temporaire mensuelle en cas d’Incapacité Totale de Travail (ITT) supérieure à 90 jours

Le remboursement des frais des soins médicaux en cas d’hospitalisation, dans la limite de 5000 DT par an.

Également, un produit d’assurance vie similaire intitulé « DHAMEN RETRAITE » a été mis à la disposition des clients de la BH BANK et distribué à travers leur réseau d’agences.

Une gestion de contrat à « horizon » et en toute mobilité grâce à l’application WININTI

Chaque assuré ayant souscrit au contrat HORIZON peut suivre son épargne sur l’application mobile WININTI by BH Assurance en toute mobilité. En effet, chaque adhérent a la possibilité :

-De payer en ligne selon son choix et son épargne disponible

-De suivre en temps réel son épargne constituée

-D’imprimer son attestation d’assurance vie pour l’exonération d’impôt Pour plus d’informations sur le produit, n’hésitez pas à consulter le sitewww.bh-assurance.com