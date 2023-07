HRW demande à la Tunisie de suspendre l’expulsion des migrants africains

Human Rights Watch (HRW) a exhorté la Tunisie à cesser d’expulser les migrants d’Afrique subsaharienne et à fournir des services humanitaires aux migrants qui languissent actuellement à la frontière avec la Libye.

Le groupe international de défense des droits de l’homme a fait cette déclaration jeudi, après que des centaines de migrants ont été rassemblés dans la ville côtière de Sfax et conduits à Ben Guerdane, une zone frontalière militarisée entre la Tunisie et la Libye, en début de semaine.

« Non seulement il est inadmissible de maltraiter des personnes et de les abandonner dans le désert, mais les expulsions collectives violent le droit international », a déclaré Lauren Seibert, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à HRW.

L’expulsion a eu lieu après des jours de violence dans la ville portuaire, où un Tunisien a été tué. Les habitants se sont plaints du comportement des migrants, tandis que ces derniers affirment avoir fait l’objet d’attaques racistes.

Les migrants expulsés sont originaires de nombreux pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mali, la Guinée, le Tchad, le Soudan et le Sénégal, et comprennent 29 enfants et trois femmes enceintes, selon HRW.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Libye a déclaré qu’elle avait pu fournir une assistance médicale d’urgence aux migrants.