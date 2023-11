Huawei-Tunisie :Renforcer davantage la coopération dans le domaine des technologies

Le directeur de la société chinoise Huawei Company pour l’Afrique du Nord,(Northern Africa) Terry He a exprimé la volonté de sa société de renforcer davantage sa coopération avec la Tunisie dans les domaines des télécommunications, des services 5G et des énergies renouvelables surtout les énergies solaires, outre les industries automobiles intelligentes et les technologies de la communication.

Lors d’un entretien tenu avec le Premier ministre, Ahmed Hachani, en présence du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Naji, He a précisé que la société chinoise œuvrera à renforcer la coopération avec la Tunisie, perçu comme étant l’un des pays leaders, soulignant que cette coopération sera axée également sur le soutien des universités tunisiennes dans le domaine des technologies et de la formation des ingénieur, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

A cette occasion, Hachani a a souligné la valeur des compétences tunisiennes dans le domaine des technologies de la communication et leur capacité à s’imposer au sein des grandes entreprises internationales.

Le chef du gouvernement a, également, mis l’accent sur la volonté de la Tunisie de consolider la coopération existante entre la Tunisie et la Chine dans tous les domaines, exprimant la volonté de notre pays de la renforcer davantage à travers l’échange de visites au plus haut niveau au cours de l’année à venir, qui coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays amis.

