Huile d’olive, les quantités exportées baissent et les revenus augmentent

« Les travaux préparatifs pour la campagne agricole 2023-2024 ont démarré dans des conditions climatiques peu favorables marquées par la poursuite de la sècheresse, d’ailleurs le taux de remplissage des barrages s’est limité à 23,6%, au terme du mois d’octobre 2023, contre 30,1% un an plus tôt », note la note de conjoncture de la BCT pour le mois d’octobre 2024.

Selon la BCT, « les superficies réservées à la céréaliculture devraient atteindre 1.248 mille hectares pour la nouvelle campagne dont 615 mille hectares de blé dur, 567 mille hectares d’orge et 66 mille hectares de blé tendre et triticale ».

les prévisions de la récolte d’huile d’olive pour la campagne 2023-2024 tablent sur une hausse de la production qui devrait se situer entre 190 mille et 200 mille tonnes contre 180 mille tonnes enregistrés au cours de la campagne précédente. Les exportations d’huile d’olive ont connu, entre novembre 2022 et septembre 2023 et comparativement à la même période de la campagne précédente, une hausse de 56,6% en valeur pour s’établir à 3.188,4 MDT et ce, en dépit de la baisse des quantités exportées de 1,6% pour revenir à 185 mille tonnes. Cette progression trouve son origine, principalement, dans la hausse des prix de l’huile d’olive sur les marchés internationaux . De même, la récolte des dattes devrait s’améliorer, au cours de la campagne 2023-2024, pour s’élever à 390 mille tonnes contre 340 mille la campagne écoulée.