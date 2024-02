11 conditionneurs tunisiens au Gulfood de Dubaï

Une délégation composée de onze conditionneurs tunisiens d’huile d’olive prendra part au « Salon International des Produits Agroalimentaires » (Gulfood) qui se tiendra, du 19 au 23 février 2024, à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

A cet effet, et dans le but de garantir la réussite de cette participation, un emplacement privilégié qui s’étale sur 208 m2, a été réservé pour le pavillon tunisien exclusivement dédié à la promotion de l’huile d’olive tunisienne conditionnée, a indiqué le PACKTEC dans un communiqué publié vendredi.

Cette participation vise à permettre aux conditionneurs tunisiens d’huile d’olive de valoriser l’offre tunisienne, de développer les relations d’affaires et de renforcer la coopération internationale dans ce domaine afin de gagner et conquérir de nouveaux marchés.

Il s’agit, également, de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée tunisienne vers les Émirats Arabes Unis qui représentent aujourd’hui la plateforme incontournable du Moyen-Orient avec une population de 9,5 millions d’habitants dont 85% d’origine étrangère.

Pour rappel, les exportations de l’huile d’olive tunisienne depuis le début de la campagne à fin juillet 2023, ont atteint 171,4 mille tonnes d’une valeur de 2765,1 MD, soit une baisse en volume de 2,6% contre une hausse de 49,5% en termes de valeur par rapport à la même période de la campagne 2021- 2022, a rappelé la même source citant des indicateurs de l’ONAGRI.

