Huit candidats en lice pour la présidence du Parlement

Huit députés ont déposé leur candidature au poste de Président de l’Assemblée des représentants du peuple, après la prestation de serment de tous les élus présents, ce lundi, à la première séance inaugurale du nouveau Parlement. La plénière a été présidée par Salah Mbarki.

Les élus Brahim Bouderbala, Hichem Hosni, Faouzi Daâs, Yousri Baoueb, Maher Ktari, Badreddine Gammoudi, Abdelssalem Dahmani et Chafik Zaâfouri ont présenté leur candidature à la présidence du Parlement, tandis que le député Anouar Marzouki a retiré sa candidature.

Seize députés sont également en lice pour le poste de vice-président.

Une commission a été créée pour compter les votes et surveiller le processus d’élection, conformément à l’article 5 du décret présidentiel n° 221 du 8 mars 2023 portant convocation des élus du nouveau parlement.

Cette commission comprend 8 députés. Il s’agit d’Abdeljalil El Heni, Massoud Grira, Aziz Lakhder, Awatif Chniti, Mohamed Dhaou, Zina Jaballah, Boutheina Ghanmi et Hela Jaballah.

- Publicité-