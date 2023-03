Huit mois de prison à l’encontre d’une députée du nouveau parlement

La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Ben Arous a prononcé une peine de 8 mois d’emprisonnement à l’encontre d’une députée au nouveau parlement ayant gagné les récentes élections législatives pour la circonscription de Ben Arous – al Madina Al Jedida pour atteinte à autrui à travers les réseaux publics.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, le substitut du procureur général et porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous, Omar Hanin a fait savoir que le jugement rendu à l’encontre de la députée est susceptible d’appel.

Rappelons que, la nouvelle députée est accusée avec trois autres personnes, tous en état de liberté, pour outrage à autrui via les réseaux sociaux, et ceci suite à une plainte déposée par un fonctionnaire public.

