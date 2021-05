Huit services aux hôpitaux militaires ont la vocation universitaire

Deux arrêtés du ministre de la défense nationale, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 28 avril 2021, portant la vocation universitaire de certains services médicaux de l’hôpital militaire de Bizerte et de l’hôpital militaire de Gabès viennent d’être publiés au journal officiel de la république tunisienne. . En vertu de ces deux arrêtés, le service de médecine dentaire, le service de radiologie, le service de médecine interne et le service de pneumo-allergologie de l’hôpital militaire de Bizerte sont reconnus à vocation universitaire.

Le service d’anesthésie-réanimation, le service de chirurgie orthopédique et traumatologique, le service de pneumo-allergologie et le service des urgences de l’hôpital militaire de Gabès sont aussi reconnus à vocation universitaire.