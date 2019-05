Hydrocarbures: L’UTICA et le ministère de l’industrie signeront demain l’accord sur la marge bénéficiaire

L’UTICA a annoncé dimanche que la Chambre nationale des agents et propriétaires de stations service et le ministère de l’industrie et des PME signeront demain lundi l’accord sur une augmentation de la marge bénéficiaire des prix des hydrocarbures, lors d’une réunion qui se tiendra au siège du département.

L’Organisation patronale a précisé, dans un communiqué, que “cette signature constitue un premier pas vers la signature de l’annexe de l’accord réajusté sur l’augmentation des salaires pour les travailleurs de ce secteur”, ajoutant qu’aucun préavis de grève n’a été publié.

L’UTICA a indiqué que les augmentations de la marge bénéficiaire se feront sur deux tranches.