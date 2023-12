Hyundai Elu « Service Client de l’Année 2024″pour la 3ème année consécutive

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers et leader du marché automobile en 2022 et 2023 (YTD) est fier d’annoncer qu’il a obtenu le titre de “ Elu Service Client de l’Année 2024″ pour la troisième année consécutive. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l’engagement continu de la marque envers l’excellence du service client et sa capacité à maintenir des niveaux exceptionnels d’engagement client pour l’année à venir.

La récompense de Hyundai Tunisie en tant que « Elu Service Client de l’Année » pour la troisième fois consécutive témoigne de l’engagement inébranlable de la marque à assurer la satisfaction à ses clients, à fournir un service de qualité, et à favoriser l’innovation. Cette réussite reflète la constance de Hyundai Tunisie à exceller dans tous les aspects de l’expérience client, dépassant ainsi les attentes du marché automobile tunisien.

Hyundai a été honoré de ce prestigieux prix au cours d’une cérémonie exceptionnelle organisée le vendredi 15 décembre 2023 par l’ESCDA, une entité internationalement reconnue pour sa promotion de l’excellence des services clients en Tunisie, catégorisée par secteur d’activité. Cette reconnaissance souligne l’engagement exceptionnel de Hyundai envers la satisfaction client et la qualité des services fournis. En recevant ce prix, Hyundai se positionne en tant que leader en affirmant son dévouement constant à répondre aux attentes élevées des consommateurs tunisiens.

Cette distinction va au-delà d’une simple reconnaissance ; elle offre à Hyundai une opportunité unique de se distinguer sur le marché concurrentiel en renforçant sa réputation en tant que fournisseur de services exceptionnels. En mettant en lumière les efforts déployés par Hyundai en matière de relation client, ce prix constitue un puissant témoignage de l’engagement continu de la marque envers l’amélioration constante de l’expérience client.

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir ce prestigieux titre pour la troisième année consécutive. Cela ne peut que nous encourager à aller de l’avant et continuer sur cet élan de l’excellence opérationnelle et notre dévouement à offrir davantage un service exceptionnel à nos clients », a déclaré M.Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Il convient de noter que Hyundai Tunisie a été honoré pour l’excellence de ses pratiques marketing lors de la convention régionale des partenaires de Hyundai pour la région « Afrique et Moyen-Orient » en 2022. De plus, Hyundai Tunisie a obtenu la distinction de « L’entreprise qui respecte les droits du consommateur ».

Ces distinctions reflètent l’approche holistique de Hyundai Tunisie en matière de satisfaction de sa clientèle. Ces distinctions vont au-delà de la reconnaissance des performances individuelles, mais illustrent également la vision globale et l’engagement constant de Hyundai Tunisie envers l’excellence opérationnelle dans toutes ses interactions avec les consommateurs et les partenaires.