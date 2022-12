Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers a été réélupour la deuxième année consécutive « Service Client de l’année 2023 » dans la catégorie automobile.

Le prix a été décerné lors d’une cérémonie spéciale le vendredi 2 décembre 2022 par l’organisation ESCDA reconnue à l’échelle internationalequi récompense en Tunisie la qualité des services clients par secteur d’activité. Ce prix permettra à Hyundai de se différencier et de faire valoir ses efforts en matière de relation client auprès de consommateurs de plus en plus exigeants.

Une autre grande réussite pour Hyundai Tunisie, qui n’épargne aucun effort pour satisfaire ses clients et continue à les surprendre avec ses belles réalisations.

Une année riche en récompenses

Hyundai Tunisie, leader des ventes de véhicules légers à ce jour, ajoute un succès de plus à son palmarès.

Il est à rappeler que Hyundai Tunisie a été primé pour la qualité de son activité Marketing à l’occasion de la convention régionale de Hyundai des partenaires « Afrique et moyen orient » 2022. Plus encore, Hyundai Tunisie a été labelisé « L’entreprise qui respecte les droits du consommateur ».

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle récompense qui vient s’ajouter à notre série de victoires cette année. Une année qui s’avère exceptionnelle sur tous les niveaux. Nous remercions toutes les équipes de Hyundai ainsi que son réseau de 19 agences officielles qui travaillent corps et âmes durant toute l’année et qui ont pu lever la barre très haut. Toutesces récompenses ne font que renforcer notre engagement envers notre communauté et nous poussent à améliorer encore plus nos services et produits. » a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Une année exceptionnelle qui coïncide avec le 10ème anniversaire de Hyundai Tunisie.