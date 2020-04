” I Watch ” dit suivre l’affaire des bavettes

L’organisation ” I Watch ” a dit suivre l’affaire des masques de protection contre le coronavirus dans laquelle seraient impliqués le ministre de l’Industrie et un élu au Parlement. D’après l’organisation, l’affaire a été évoquée par l’Instance nationale pour la lutte contre la corruption (INLUCC) qui fait état d’une suspicion de corruption et d’un conflit d’intérêt.

L’affaire concerne deux marchés de fabrication de plus de 30 millions de bavettes au profit des ministères de l’Industrie, de la Santé et du Commerce.

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, I Watch dit saluer la mobilisation d’une équipe relevant de la commission générale de contrôle des dépenses publiques sur instructions du ministre chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

” Une mission de contrôle sur la fabrication des bavettes a été dépêchée “, s’est félicité l’organisation dans le même communiqué.

Cependant, l Watch qui se présente comme une organisation à but non lucratif, a fermement dénoncé, les déclarations de Mohamed Abbou, ministre chargée de la Fonction publique, dans lesquelles, il a résumé le rôle de la mission de contrôle, en pleine contradiction avec l’ensemble des dépassements et lacunes constatés lors de la conclusion du marché de fabrication des masques de protection.

” Le ministre avait, lui-même, évoqué ces dépassements. Le marché était entaché d’irrégularités “, s’indigne I Watch.

Pour I Watch, le rapport de l’instance de contrôle des dépenses publiques comporte des contradictions entre infractions enregistrées et recommandations proposées par le ministre.

Dans le même sillage, l’organisation a dit rejeter les justifications avancées par le chef du gouvernement et le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique qui ont laissé entendre que le ministre de l’Industrie et le député concerné ignorent la loi, appelant à l’application de la loi et à transférer ce dossier à la justice.