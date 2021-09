I Watch lance l’initiative « Citoyen Facilitateur »

L’organisation I Watch a lancé l’initiative « Citoyen facilitateur » dans les municipalités de la Marsa, Douar Hicher, Ettadhamen, Mhamdia, Hammam chatt, Ariana, le Bardo et Tebourba, dans le but d’encourager les citoyens et la société civile de participer aux affaires publiques.

I Watch a indiqué dans un communiqué, que ce projet qui est financé par l’Union Européenne vise à faire participer les citoyens et à conforter leur rôle dans la prise des décisions sur le plan local dans les municipalités précitées, précisant que les participants bénéficieront d’une formation de 3 jours au cours de la première moitié du mois d’octobre prochain au siège de l’organisation.

Selon cette organisation, le programme de cette initiative comprend trois grandes activités. La première concerne la participation des citoyens à la rédaction d’articles de presse sur les préoccupations de leurs régions, qui seront publiés par I watch.

La deuxième activité porte sur le suivi au niveau local des différentes régions concernées par cette initiative. Pour cela, les participants doivent assister aux conseils municipaux et contrôler l’application des recommandations et des promesses électorales dans les régions concernées.

La troisième activité a pour objectif le leadership sociétal de manière à ce que les participants, en coordination avec l’organisation I watch, mènent des campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à participer aux affaires publiques.

I watch a signalé que les citoyens souhaitant participer à cette initiative doivent remplir un formulaire mis à leur disposition sur sa page facebook.