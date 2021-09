« I Watch » préconise le retour sans délai à un fonctionnement normal des rouages ​​de l’État

L’Organisation « I Watch » a appelé le président de la République à la nécessité de mettre en place un gouvernement capable d’assumer la responsabilité « historique » et « politique » et de se pencher sur « les dossiers en suspens ».

- Publicité-

Les membres du futur gouvernement doivent être choisis sur la base des critères de compétence et d’intégrité et non pas pour leur « allégeance », appartenance ou leur « obéissance », lit-on dans une déclaration publiée, mardi, par l’organisation « I Watch ».

Pour « l Watch », le retour à une vie normale exige en parallèle un retour de la bonne marche des appareils​​ de l’État. L’organisation souligne, dans ce sens, que l’équipe ministérielle continue de fonctionner sans un chef de gouvernement, et que l’absence de clarté dans les critères de révocation et de maintien de certains ministres du gouvernement Mechichi ont créé une certaine « confusion » au niveau de nombreux ministères.

Selon l’organisation « I Watch », il est manifestement « impossible d’introduire des amendements alors que les activités du parlement sont suspendues ». Elle a, dans ce contexte, rappelé que le président de la République ne cesse d’affirmer son engagement « à respecter la Constitution » tout en avançant l’éventualité d’introduire des amendements sur le texte de la loi fondamentale. « Cela est contraire aux mesures exceptionnelles qu’il avaient prises », a-t-elle estimé.

« I Watch » a indiqué, à cet égard, que les mesures exceptionnelles prises, bien qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la Constitution, comme l’affirme le président de la République, doivent toutefois « garantir le retour à un fonctionnement normal des appareils ​​de l’État dans les plus brefs délais », notamment à la lumière de « l’état de paralysie » qui a frappé nombre d’institutions, dont le Parlement et la présidence du gouvernement.