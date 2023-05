IDE : La France toujours devant le Royaume-Uni et l’Allemagne

1259. C’est le nombre de projets d’investissement recensés en 2022 par le cabinet EY qui publie son baromètre annuel* de l’attractivité des économies européennes. Il s’agit du nombre le plus élevé pour les investissements en France depuis 2010. Il est en légère progression de 3% par rapport à 2021.

Pour la quatrième année consécutive, la France reste la locomotive européenne des investissements étrangers. D’abord avec une progression plus importante: le nombre d’investissements n’a progressé que de 1% en Europe (5962 en 2022) et a même reculé dans certains pays dans un contexte inflationniste et de resserrement du crédit. C’est le cas du Royaume-Uni (-6%), de l’Allemagne (-1%) et de l’Espagne (-10%).

Mais surtout l’Hexagone reste la destination privilégiée pour les investisseurs avec 1259 projets annoncés sur l’ensemble de l’année dernière contre 929 pour le Royaume-Uni, 832 pour l’Allemagne et 324 pour l’Espagne.

Depuis 2017, le nombre de projets d’investissements étrangers est de 1118 en moyenne par an quand il était de 549 par an sur la période 2010-2015.