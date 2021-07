IFC et le groupe tunisien CHO renouvellent leur partenariat pour une croissance durable et la création d’emplois

Tunis (Tunisie), 2 juillet 2021 : Bien que la Tunisie continue à lutter contre la pandémie de COVID-19, la Société financière internationale (IFC) et le groupe CHO, leader de la production et de l’exportation d’huile d’olive conditionnée en Tunisie, concluent aujourd’hui un nouvel accord de partenariat. Cet accord comprend une offre de financement et de service-conseil afin de soutenir CHO à accroître sa production et stimuler la création d’emploi du secteur agricole tunisien.

IFC va octroyer un financement de 22 millions d’euros à CHO, partenaire d’IFC en Tunisie depuis 2015. Ce prêt financera les besoins en fonds de roulement et permettra à l’entreprise d’investir dans de nouveaux équipements. Le partenariat renouvelé vise également à renforcer la collaboration avec les agriculteurs et à créer de nouveaux emplois.

Outre le financement, IFC accompagnera les petits agriculteurs faisant partie de la chaîne d’approvisionnement du groupe CHO pour les aider à améliorer leur productivité. Cet accompagnement comprendra une formation à l’utilisation de pratiques agricoles durables et une formation sur les techniques de micro-irrigation pour renforcer la résilience des petits agriculteurs face aux changements climatiques et réduire la volatilité de la production.

Le secteur agricole tunisien emploie plus de 13 % de la population active du pays ce qui fait de l’industrie de l’huile de l’olive, un secteur essentiel à l’économie rurale tunisienne. Les emplois directs du groupe CHO emploie dépassent les 720 et le groupe soutient environ 140.000 agriculteurs appartenant à sa chaîne d’approvisionnement.

« La Tunisie est le deuxième exportateur mondial d’huile d’olive et pour de nombreuses communautés rurales, les olives sont une source de revenu vitale », a déclaré Rym Makhloufi, Directrice générale adjointe du groupe CHO. « Ce partenariat avec IFC aidera le groupe à se développer et à promouvoir sa marque « Terra Delyssa », lui créant ainsi des opportunités dans les régions qui en ont le plus besoin ».

« Soutenir un groupe comme CHO ainsi que les milliers d’agriculteurs qui en dépendent , contribuera à créer des emplois et à redynamiser la croissance économique du pays », a pour sa part déclaré Georges Joseph Ghorra, Représentant résident d’IFC en Tunisie. « Ce financement à long terme d’IFC, sur 8 ans, témoigne de notre complémentarité avec le marché tunisien en tant que partenaire de développement contracyclique ».

Les investissements de IFC en Tunisie ont dépassé un milliard de dollars en Tunisie, afin de contribuer à améliorer les conditions de la création d’emplois par le secteur privé, créer des opportunités économiques dans des régions défavorisées et renforcer le développement des compétences.

À propos de IFC

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Elle mène des opérations dans plus d’une centaine de pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2020, IFC a investi 22 milliards de dollars dans des sociétés privées et dans des institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.