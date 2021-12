IFC-TUNISIE: Lancement d’un nouveau programme ESG au cours du premier semestre 2022

Un nouveau programme environnemental, social et de gouvernance(ESG) pour la Tunisie est actuellement en cours de préparation par la société financière internationale(IFC) a annoncé, le Représentant Résident de l’IFC

(relevant du Groupe de la Banque mondiale) en Tunisie, Georgeos Joseph Ghorra.

Il a ajouté, jeudi, dans une déclaration à l’Agence TAP, que ce programme ambitieux qui sera lancé au cours du premier semestre 2022, vise à améliorer le cadre réglementaire en matière ESG et à renforcer les capacités institutionnelles du régulateur.

Il permettra, aussi, de consolider les capacités des partenaires et intermédiaires du marché en Tunisie afin de renforcer l’offre local en conseil, formation et accompagnement ESG.

Ce programme qui est en cours de finalisation par les équipes ESG en charge du Maghreb, aura pour mission d’accompagner les entreprises dans leurs efforts pour améliorer les pratiques ESG.

« Nous comptons beaucoup sur le renforcement de notre coopération avec la Bourse de Tunis et le Conseil du marché financier(CMF) et la Banque centrale de Tunisie(BCT) », a indiqué le responsable, ajoutant «que ce travail nous permettra de développer une approche concertée aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance »a encore souligné Ghorra.