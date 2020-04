IFT : 17 mai, dernier délai des bourses pour l’étude des religions 2020

L’institut français de Tunisie (IFT) informe qu’un programme de bourses d’études 2020 est ouvert à la fois pour des futurs cadres religieux amenés à exercer des responsabilités au sein d’une institution religieuse et pour des étudiants ayant un projet d’études en sciences humaines lié directement et de façon évidente aux sciences religieuses.

Le programme d’excellence, précise l’IFT, finance des bourses d’études dans les matières pertinentes (histoire, philosophie, théologie…), en priorité de niveaux master et doctorat, ou de niveau licence selon la qualité des dossiers faisant savoir que toutes les religions sans exclusive sont concernées. Les dossiers de candidatures doivent être déposés avant le 17 mai 2020 (à minuit, heure tunisienne) délai de rigueur.

Ces bourses concernent des étudiants francophones. Pour les étudiants qui souhaiteraient consacrer une période préparatoire en France afin de se perfectionner en français, la demande de bourse d’études devra être faite avant le départ de l’étudiant. Ces cas seront justifiés par le poste et le responsable religieux, si le candidat dépend d’une autorité ou d’une communauté religieuse. A l’issue de la sélection, si la candidature est retenue, le financement de cette période préparatoire ne sera pas assuré par le Département.

Les ressortissants de tous pays, hormis ceux l’Union Européenne et d’Amérique du Nord sont également concernés par ces bourses.

L’IFT informe également que les candidatures d’étudiants en cours d’études à l’étranger sont prioritaires par rapport à celles d’étudiants installés en France et que les étudiants ayant déjà bénéficié d’une bourse d’études en sciences religieuses ne sont pas éligibles.

La bourse est attribuée pour un cycle d’études (ou pour une partie de celui-ci dans le cas des bourses courtes) par une commission de sélection au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (composée de la direction générale de la mondialisation et du conseiller pour les affaires religieuses). Il appartient donc à l’étudiant de prévoir les moyens financiers nécessaires à la poursuite éventuelle de ses études en France au-delà de la période couverte par la bourse.

Si le candidat dépend d’une autorité ou d’une communauté religieuse, un engagement de cofinancement de la part de celle-ci constituera un avantage pour ce candidat.

Les bourses, gérées par Campus France, sont des allocations aux taux standards retenus pour les différents cycles d’études. Le montant de l’allocation versée pour une bourse d’études de niveau Licence ou Master est de 700 euros par mois (taux en vigueur au 1er janvier 2020). Le montant de l’allocation versée pour une bourse d’études de niveau Doctorat est 1 060 euros par mois (taux en vigueur au 1er janvier 2020).

La prise en charge de l’hébergement de l’étudiant par une institution ou une association religieuse doit être mentionnée dans le dossier.

En 2020, les candidats peuvent postuler à des bourses longues ou courtes. Pour les bourses longues, elles couvrent une période d’études allant de 12 à 36 mois pour tout ou partie d’un cycle d’études en France (Master, Doctorat, éventuellement Licence selon la qualité des dossiers). Pour les bourses courtes, elles couvrent une période d’études de 6 mois et financent prioritairement des séjours en France qui s’inscrivent dans le cadre d’un doctorat, avec ou sans cotutelle, ou d’un post-doctorat. D’autres cycles de formation sont néanmoins susceptibles de bénéficier d’une bourse courte.

Pour répondre à l’appel à candidatures, un formulaire de bourse téléchargeable doit être rempli et envoyé par voie électronique accompagné des pièces à joindre, à : ~imen.annabi@institutfrancais-tunisie.com, avant le 17 mai 2020 (à minuit, heure tunisienne) délai de rigueur.

Il est à noter que la candidature ne sera prise en compte qu’après réception par courriel de l’intégralité des documents demandés. Les dossiers transmis directement au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères par un étudiant ou un établissement ne sont pas éligibles.