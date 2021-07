Ijaba décide de boycotter les examens de la session de contrôle pour l’année universitaire 2021

L’Union des professeurs et chercheurs universitaires tunisiens (Ijaba) a décidé de boycotter les examens de la session de contrôle pour l’année universitaire 2021, estimant que « décréter un confinement général dans les régions touchées par le Covid-19 sans tenir compte de la famille universitaire témoigne de l’indifférence à l’égard de sa sécurité ».

Dans un communiqué publié samedi soir, Ijaba appelle les professeurs et chercheurs universitaires dans tout le pays à boycotter les examens de la session de contrôle qui « auront de graves conséquences sur leur santé », affirmant son refus de participer à la discussion des projets de fin d’études sauf s’ils se tiennent à distance.

Ijaba explique que ces décisions ont été prises en réaction à l’indifférence du chef du gouvernement à l’égard de ses revendications appelant au report de la session de contrôle de l’année universitaire en cours pour le mois de septembre prochain, à l’instar de l’année dernière durant laquelle la gravité de l’épidémie n’était pas pareille à la situation actuelle que vit le pays.

Cette décision, ajoute le syndicat Ijaba, intervient en réaction aussi à la persistance de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à « vouloir sacrifier la famille universitaire et à en faire usage pour servir son propre agenda et faire croire que l’année universitaire est une réussite ».