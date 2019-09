IJABA : La nouvelle majoration sape la grille des salaires

L’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA) a estimé, vendredi, que les majorations spécifique attribuées aux enseignants universitaires frappe directement le principe du mérite sur la base des diplômes scientifiques et sape la grille des salaires.

Cette augmentation ne contribuera pas à améliorer la situation financière des universitaires qui s’est nettement dégradée dans la mesure où ces majorations les placeront sous une échelle d’impôt supérieure lit-on de même source.

IJABA qualifie de “honteux” l’accord signé, hier entre le gouvernement et l’UGTT au profit des secteurs de l’ingénierie, de l’enseignement supérieur et des médecins du secteur public. Il s’agit selon IJABA d’une tentative de faire échouer les mouvements de militantisme menés par les universitaires et ternir leur image en faisant croire que leurs revendications sont d’ordre purement matériel.

Les salaires des enseignants -chercheurs ont été gelés depuis juillet 2014, a rappelé IJABA, signalant que cette majoration ” aléatoire ” en quatre étapes, jusqu’à juillet 2021, intervient après 7 années de restriction.

Un procès d’accords sur les majorations spécifiques au profit des secteurs de l’ingénierie, de l’enseignement supérieur et des médecins du secteur public a été signé, jeudi, au palais du gouvernement à la Kasbah.

En vertu de cet accord l’enseignant chercheur percevra une prime spécifique mensuelle de 450 dinars, l’assistant 650 dinars, le maître de conférences 800 dinars et le professeur de l’enseignement universitaire 1000 dinars.

Cette majoration a concerné aussi le corps des enseignants technologues, soit une prime de 400 dinars à l’assistant technologue et 700 dinars à l’enseignant technologue.