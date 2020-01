IJABA refuse l’augmentation de l’âge de la retraite

L’Union des enseignants universitaires chercheurs tunisiens (IJABA) a exprimé mercredi son refus catégorique de l’augmentation de l’âge de la retraite suite à la publication par la ministère de tutelle d’une note pour la mise en œuvre de la circulaire n°13 du 20 mai 2019 concernant l’application de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

IJABA a souligné son refus de l’augmentation de l’âge de la retraite pour les enseignants universitaires chercheurs catégorie B à 62 ans sachant que l’âge du départ à la retraite pour la catégorie A est fixé à 65 ans.

L’Union a signalé également son rejet de l’augmentation facultative de l’âge de la retraite de 5 ans pour atteindre 67 ans pour la catégorie B et 70 ans pour la catégorie A.

IJABA estime que la priorité absolue aujourd’hui est l’ouverture de concours pour le recrutement des titulaires de doctorat qui se comptent par milliers et sont encore marginalisés afin de combler le manque en enseignants universitaires chercheurs catégorie A et recruter les jeunes chercheurs.

Elle a, en outre, appelé à la garantie de la transparence notamment au niveau des commissions et suggéré l’implication des enseignants retraités dans les unités de recherche afin de tirer profit de leurs expériences.