Il a payé sa dette et l’IVD l’atteste. Que fait cet homme encore en prison ?

On l’avait dit plusieurs fois, la justice en Tunisie est un plat qui se mange froid, et parfois même congelé.

Depuis février 2019, l’IVD avait envoyé une lettre au président du tribunal de première instance de Tunis. Shem Ben Sedrine y avouait avoir une « erreur matérielle dans la décision de transmission d’un dossier de corruption concernant la société Carthage Cement ».

Ben Sedrine et l’IVD avouaient, dans cette lettre qui date du mois de février 2020, qu’un homme d’affaires a été déféré en justice, à tort. « Il s’avère que Monsieur Lazhar Sta a été déféré, alors qu’il avait conclu un accord d’arbitrage et de réconciliation avec l’Etat tunisien, à travers l’IVD, et qui a été rendu exécutoire par le 1er président de la Cour d’Appel de Tunis, en date du 25 décembre 2018. Ainsi, et conformément à la loi 53 de l’année 2013 relative à la justice transitionnelle, Lazhar Sta ne fait plus l’objet d’aucune poursuite ».