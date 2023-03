L’Etat doit protéger les femmes victimes de violence et garantir les attributs d’une vie digne

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a affirmé, mardi, qu’il est du devoir de l’Etat de protéger les femmes victimes de violence et de garantir tout les attributs d’une vie digne.

Dans une allocution diffusée lors d’une cérémonie organisée, mardi à Tunis, à l’initiative du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors pour annoncer le lancement du nouveau programme national « Samida » d’autonomisation économique des femmes victimes de violences, à l’occasion de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, Bouden a affirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir les droits des femmes, préserver leur dignité et promouvoir leur situation.

Elle a ajouté que les mécanismes mis en place dont le programme « Samida », visent à promouvoir les conditions des femmes, soulignant que la présidence du gouvernement s’emploiera à soutenir ce programme avec les fonds nécessaires étant donné qu’il constitue un exemple de l’interdépendance entre l’autonomisation économique et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en tant qu’obligation légale, civile et sociétale.

Bouden a indiqué que le lancement du programme « Samida » émane du souci d’allier autonomisation économique et protection des femmes victimes de violence en favorisant leur intégration sur le marché du travail face à la montée des violences faites aux femmes. Elle a, à cet égard, indiqué que les femmes restent confrontées à des niveaux élevés de violence, notamment conjugales (76% des cas de violence en 2022). Le taux de violence économique était de plus de 40%.

La cheffe du gouvernement a rappelé que 1050 femmes tunisiennes ont bénéficié du programme national d’entrepreneuriat féminin et d’investissement selon le genre « Raydet » qui a mis une ligne de crédit pour soutenir des projets lancés par des groupes en situation de vulnérabilité dont les femmes victimes de violence.

Bouden a loué, à cette occasion, les efforts déployés par le ministère de la femme qui a mis en œuvre plusieurs programmes visant à soutenir les familles et les femmes et à améliorer leurs conditions économiques, soulignant que plus de 800 familles à travers l’ensemble du pays ont bénéficié de ces programmes en 2022.

