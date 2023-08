1800 migrants à bord de 63 bateaux arrivent à Lampedusa venant de Tunisie en 24 heures

Les autorités de l’île italienne de Lampedusa lancent un appel à l’aide alors qu’un nombre record de migrants illégaux ont atteint les côtes. 63 bateaux transportant plus de 1 800 migrants y sont arrivés au cours des dernières 24 heures.

Il est estimé qu’environ 4 000 immigrants illégaux, dont plus de 240 mineurs non accompagnés, se trouvent dans le centre d’enregistrement de l’île, le nombre le plus élevé enregistré jusqu’à présent. Les autorités locales soulignent que ces derniers jours ont apporté un afflux de migrants sans précédent, alors que le nombre d’arrivées depuis le début de l’année approche les 110 000.

La plupart des bateaux proviennent de Tunisie, qui est devenue un point de transit majeur pour les passeurs de migrants, affirme la chaîne TVP World, ajoutant que les autorités tunisiennes sont incapables de respecter leur engagement d’arrêter la vague migratoire. Récemment, les forces de sécurité tunisiennes locales ont découvert un petit chantier naval produisant des bateaux destinés aux gangs de passeurs.

Les autorités de Lampedusa ont pris des mesures urgentes pour transférer dès que possible les migrants du centre d’enregistrement surpeuplé vers d’autres établissements.

Le maire de Lampedusa, Filippo Mannino, a appelé le gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni à réagir de toute urgence. Il a souligné qu’il ne comprend pas la stratégie du ministère de l’Intérieur en matière de migrations illégales, surtout face à un si grand nombre d’arrivées sur l’île.

« Je demande des réponses immédiates, le gouvernement ne doit plus perdre de temps », a déclaré le maire de Lampedusa.