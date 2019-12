Il est nécessaire de trouver une solution à l’érosion marine qui menace l’île de Kerkennah

Le ministre des Affaires locales et de l’environnement, Mokhtar Hammami, a souligné, jeudi, la nécessité de trouver une solution au problème de l’érosion marine qui ne cesse de menacer l’île de Kerkennah (gouvernorat de Sfax), et ce par la préparation d’un dossier de projet intégré, avant fin juin 2019, devant être présenté au Fonds Vert pour le Climat.

Le ministre qui a effectué une visite, à Kerkennah, en compagnie du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a appelé les membres du conseil municipal de la région à demander à la Banque des Gènes de replanter les végétaux qui caractérisent l’île et de les développer.

Le ministre a saisi, cette occasion, pour s’enquérir de l’avancement des projets bloqués dans la région, notamment le projet du port de Sidi Youssef. Il a appelé à accélérer la finalisation des études de ce projet avant la fin de l’année en cours.

Il a visité, aussi, le projet de la décharge contrôlée de l’île, lancé depuis plus de 9 ans et promis d’intervenir afin de résoudre les problèmes fonciers qui ont entravé son entrée en exploitation.

Il a fait part, par ailleurs, de sa décision de réserver une enveloppe de 100 mille dinars supplémentaire pour la levée des déchets dans la région et un autre montant similaire pour l’aménagement de la corniche.

Le ministre a décidé, en outre, de consacrer une enveloppe de 300 mille dinars pour finaliser les travaux du projet de construction d’une salle couverte.

Les habitants de la région ont évoqué, à cette occasion, les problèmes auxquels ils font face, notamment la marée rouge qui a entraîné la mort de nombreux poissons, ainsi que les difficultés relatives à l’intégration des ouvriers des chantiers dans la société de développement de Kerkennah.

Hammami s’est engagé à dédommager les pêcheurs victimes de phénomène de la marée rouge, le plus tôt possible.

De son côté, le ministre des affaires sociales a fait savoir que son département va assurer une coordination avec les ministères concernés afin d’intégrer les ouvriers des chantiers au sein des différents départements de l’Etat, chacun selon sa spécialité. Il a affirmé, dans ce cadre, que la société de développement de Kerkennah est destinée au lancement de projets et non au recrutement ou à l’intégration.