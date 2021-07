Il est possible de parvenir à vacciner 100 mille personnes par jour

Le ministre de la santé par intérim, Mohamed Trabelsi a souligné vendredi, au cours d’une réunion au siège du ministère de la santé, qu’il était possible de parvenir à vacciner 100 mille personnes par jour, appelant à impulser la campagne nationale de vaccination anti Covid-19, notamment après l’arrivée de quantités importantes de vaccin, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

Ont pris part à cette réunion, le président de la commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir, des cadres du ministère de la santé, le président de la commission de la santé à l’ARP Ayachi Zammel et des représentants du secteur privé de la santé.

Le ministre a relevé la nécessité de mobiliser les ressources humaines et matérielles pour faire réussir la campagne de vaccination ajoutant que le défi à relever consiste à regrouper les professionnels de la santé dans les secteurs public et privé et les volontaires.

Au cours de cette réunion, l’accent a été mis sur l’importance de fournir l’oxygène aux hôpitaux et de prendre en charge les patients Covid-19 dans les établissements sanitaires public et privé.