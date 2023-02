» Il est temps de consacrer l’égalité des chances entre tous les élèves et d’assurer la bonne gouvernance « , a souligné Mohamed Ali Boughdiri, ministre de l’éducation.

» Il est aussi temps de recourir à la décentralisation dans la prise de décision et de garantir la transition numérique globale du secteur de l’éducation pour développer l’enseignement en ligne « , a-t-il ajouté dans son intervention lors d’un séminaire national organisé du 03 au 05 février en cours en partenariat avec l’UNICEF.

Le ministre a reconnu que le système éducatif connait depuis des décennies plusieurs difficultés dont la baisse du niveau des élèves et l’absence d’un système d’évaluation obligatoire autre que l’examen du baccalauréat.

Il a aussi déploré la détérioration de l’infrastructure et la faiblesse des budgets outre la mauvaise gouvernance et le manque de formation des enseignants.

Boughdiri a indiqué que parmi les objectifs stratégiques du ministère pour la période 2026-2035, la garantie d’un cadre éducatif attractif ouvert sur son environnement extérieur et d’un enseignement de qualité fondé sur les valeurs humaines.

