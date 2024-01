Trancher les affaires en instance depuis plus d’une décennie, insiste Kais Saïed

Recevant, hier mercredi, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, le président de la République, Kais Saïed, a eu l’occasion d’évoquer le dossier des affaires traînant à longueur devant la justice.

« Il est temps de trancher au plus vite les affaires en instance devant les tribunaux depuis plus d’une décennie », a plaidé le chef de l’Etat cité dans un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saïed a par ailleurs exhorté les magistrats en exercice à assumer leur » responsabilité historique » s’agissant de purger le pays des réseaux tentaculaires qui n’ont de cesse de gangrener le pays et qui sont souvent inféodés à l’étranger.

Le Président de la République a, en outre, donné ses instructions en vue d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de quiconque ayant contribué au sabotage et au pillage de bon nombre d’établissements et entreprises, indiquant que plusieurs preuves laissent à dire que ces établissements ont été sciemment mises en faillite dans le dessein de les céder à une poignée de lobbies, notamment depuis l’entrée en vigueur du programme d’ajustement structurel (PAS) en Tunisie.

