” Il faut continuer à militer pour réajuster les choix nationaux et à leur tête l’emploi des jeunes “, a souligné mardi Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) lors d’un meeting populaire organisé au siège de l’UGTT à Sidi Bouzid.

Tabboubi a signalé que le pays est actuellement en crise vu que les Tunisiens ne savent pas qui est en train de gouverner outre l’absence d’autonomie malgré la multitude des instances ce qui nécessite, selon lui, une révision radicale dans le cadre d’un dialogue national ciblé visant à dresser un état des lieux de la situation loin des tergiversations politiques.

Il a, en outre, indiqué que l’UGTT œuvre à trouver des solutions à plusieurs dossiers sauf que la décision ne lui revient pas puisqu’elle est entre les mains du pouvoir exécutif.

Dans ce contexte, Tabboubi a fait savoir que l’UGTT observera une journée de colère dans les jours à venir en signe de protestation contre la détérioration de la situation dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

De son côté, le secrétaire général de l’union régionale tunisienne du travail, Mohamed Lazhar Gammoudi a signalé que la politique de marginalisation adoptée dans plusieurs régions de l’intérieur et particulièrement à Sidi Bouzid et ce, par tous les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, a abouti à l’absence de développement et à une incapacité à résoudre les problèmes des jeunes sans emploi.

Il a estimé que ces politiques ont renforcé la crise d’endettement et le déficit de la balance commerciale au détriment de la recherche des solutions radicales pour sauver le pays et améliorer la situation générale.

Il a, en outre, appelé à traiter de manière efficace et sérieuse les problèmes de l’infrastructure, du chômage et du manque d’équipements dans les différentes administrations et à accélérer la réalisation des grands projets programmés au profit de la région notamment l’hôpital régional, le marché de production et le siège du conseil supérieur des collectivités locales outre l’institution de la journée du 17 décembre, jour férié et fête de la révolution.

A noter qu’un grand nombre de visiteurs ont afflué ce mardi à Sidi Bouzid pour célébrer le 9ème anniversaire de la révolution de la dignité et de la liberté le 17 décembre 2010 dont les festivités se poursuivront les 18 et 19 décembre en cours par l’organisation de conférences économiques et scientifiques ainsi que des spectacles de musique et de cinéma.