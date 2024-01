Il n’y a pas le feu, le mobilier du ministère de la Femme peut attendre

Peut-être faudrait-il rappeler à certains ministères que la Tunisie est une économie en récession et au moins en état de stagflation, que le contribuable, personnes physiques et morales, qui paie le budget est pratiquement essoré par la ministre des Finances. Et enfin que l’Etat peine à boucler ses budget et a recours, pour ce faire, à l’endettement local et étranger. Un pays donc, où certaines dépenses pourraient presque friser l’indécence financière. Des dépenses, comme les véhicules ou les bureaux, qui pouvaient attendre que l’économie se redresse et crée de la valeur ajoutée.

C’est ainsi que l’Observatoire des marchés publics nous apprend que le ministère de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées va dépenser 258.811 DT en meubles pour les DG, Directeurs, sous-directeurs, chefs de service ministère des affaires de la femme. Le tout sans compter les autres 8 lots déclarés infructueux, ce qui hausserait encore la facture.

L’ancien mobilier du ministère d’Amel Belhaj Moussa aurait-il pris feu ou a-t-il été dévoré par les mites, pour ne pas attendre encore quelques années que la crise passe ? Les cadres et employés du ministère ne pourraient-il pas continuer à travailler avec l’ancien mobilier ? Ou le ministère aurait-il déménagé ? Dans tous les cas, il nous semble, en tant que contribuables, qu’il n’y a pas le feu et que ces dépenses peuvent attendre !