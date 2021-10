Il pleuvra mardi sur les régions du Nord et progressivement du Centre-est

Des pluies orageuses continueront de s’abattre, lundi, sur les régions du nord. Elles gagneront progressivement le centre-est et seront moins abondantes.

Dans un bulletin de suivi publié, lundi, l’Institut National de la Météorologie a indiqué que les quantités de pluies seront plus importantes sur l’extrême nord et varieront entre 30 et 50 mm et dépasseront 90mm localement. Elles seront accompagnées de chute de grêle sur certains endroits.

La vitesse des vents dépassera 70 km/h, au moment de l’apparition de nuages orageux. Selon l’INM, les pluies orageuses sont attendues aussi demain mardi sur les régions côtières du Nord.