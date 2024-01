Il sera difficile pour Israël de gagner la guerre contre le Hezbollah, estiment les États-Unis

L’administration américaine a mis en garde Israël contre une escalade significative des tensions au Liban, a rapporté dimanche le Washington Post. Selon une récente évaluation confidentielle de l’Agence de renseignement de la défense (DIA), révélée par le journal, Tsahal aurait des difficultés à remporter une victoire, en raison de la dispersion de ses moyens et ressources militaires sur plusieurs fronts.

« Le Hezbollah a déjà aujourd’hui 150 000 missiles et des systèmes GPS extrêmement précis, mais si nous attendons ce sera pire », analyse un chroniqueur de la chaîne i24 news . « Evidemment ce sera difficile. Le Hezbollah peut frapper Haïfa où se situent de nombreuses usines pétrochimiques, et le dôme de fer et les systèmes de défense ne pourront stopper qu’un certain pourcentage des missiles ».

