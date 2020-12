Ils appellent Ghannouchi à lever l’immunité parlementaire de la « Coalition Al Karama »

Les représentants de cinq blocs parlementaires ont appelé le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lundi, lors d’une conférence de presse, à lever l’immunité parlementaire du bloc de la « Coalition Al Karama » et à le poursuivre en justice, sur fond d’agressions physiques et verbales perpétrées par un certain nombre de ses députés contre des députés du bloc démocratique.

A noter que les travaux de la séance plénière, tenue lundi matin au Parlement, consacrée à l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2021, ont été suspendus en raison des actes de violence qui ont eu lieu entre un certain nombre de députés à l’extérieur de l’Hémicycle, après la perturbation de la réunion de la commission parlementaire des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, des jeunes et des séniors.

