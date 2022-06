Immigration irrégulière : 400 enfants non accompagnés se trouvent sur le sol tunisien

Le nombre des enfants en situation d’immigration irrégulière non accompagnés est de l’ordre de 400 en 2022, a annoncé mercredi Moez Cherif, président de l’association tunisienne de défense des droits de l’enfant, qualifiant le nombre d’alarmant.

Le nombre des enfants immigrés en situation irrégulière et non accompagnés est en nette augmentation depuis 3 ans, a indiqué Cherif dans une déclaration accordée à l’agence TAP en marge de sa participation mardi à un atelier de travail organisé par le délégué général à la protection de l’enfance en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM).

Moez a noté l’absence de mécanisme efficace relatif au traitement des dossiers de cette catégorie fragile d’immigrés.

Des participants à l’atelier ont suggéré de placer ces enfants dans des familles d’accueil afin de faciliter leur integration dans la société.

- Publicité-