Immigration : La France accuse la Tunisie, l’Algérie et le Maroc de « ne pas jouer le jeu »

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Didier Lechey, estimerait que les pays du Maghreb – Maroc, Algérie et Tunisie – peuvent « jouer » (sic) pour renvoyer leurs ressortissants sans titre de séjour valable. Lundi, dans une déclaration télévisée, il s’est plaint de « difficultés » pour la France, pour certains, à rapatrier ces personnes. « Les pays d’où nous partons, principalement ceux qui délivrent beaucoup de visas, doivent comprendre qu’ils acceptent de jouer le jeu et de renvoyer ceux qui n’ont pas besoin de rester sur le territoire français », a- t-il dit.

« Ce sont principalement les pays du Maghreb et d’autres pays africains qui sont concernés », a-t-il précisé ajoutant que « c’est là que les flux de migrants sont les plus importants ». « Les Algériens et les Marocains sont les deux premières nationalités à traverser la Méditerranée après l’Espagne », rappelle-t-il.

Paris reproche toujours à ses partenaires de ne pas délivrer les laissez-passer nécessaires pour que les citoyens concernés puissent retourner dans leur pays d’origine. « Pourtant, lors du sommet de la Francophonie à Djerba, le président français Emmanuel Macron a salué la chute des restrictions de visas pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie en 2021 », a-t-il souligné « Nous constatons une atténuation des retours (d’immigrés expulsés) », a déclaré le président français.