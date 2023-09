Immigration : la France annonce des renforts à la frontière italienne

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin , a annoncé mardi des renforts dans la lutte contre l’immigration clandestine à la frontière avec l’Italie , où la pression augmente. Fin avril, la Première ministre Élisabeth Borne avait annoncé l’envoi de 150 gendarmes et policiers supplémentaires, alors que le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes a doublé cette année par rapport à la même période en 2022 et que beaucoup cherchent à poursuivre leur périple via la France.

« Nous avons une augmentation de 100% des flux, qui touche les Alpes-Maritimes et l’ensemble des Alpes », a expliqué Gérald Darmanin à la presse après une visite au poste frontalier de Menton. Les unités de forces mobiles, policiers ou gendarmes, passeront de deux à quatre, pour atteindre un total de plus de 200 personnes. Les militaires affectés à la reconnaissance nocturne en montagne dans le cadre de l’opération Sentinelle passeront eux de 60 à 120, et les effectifs douaniers seront aussi doublés, a assuré le ministre.

