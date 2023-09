Immigration : Tête-à-tête Macron-Meloni à Rome

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont longuement entretenus mardi à Rome du dossier migratoire et de la solidarité européenne vis-à-vis de la péninsule, porte d’entrée du Vieux continent pour des milliers d’exilés.

Le président français, qui avait reçu la cheffe du gouvernement italien en juin à Paris, a effectué un court déplacement dans la capitale italienne pour participer aux obsèques de l’ancien président Giorgio Napolitano.

A cette occasion, ils ont fait savoir qu’ils prendraient le temps de se parler.

A l’issue des funérailles auxquelles assistait également le président allemand Frank-Walter Steinmeier, ils sont arrivés ensemble à pied en début d’après-midi au Palazzo Chigi, siège de la présidence du Conseil.

Ils ont échangé en tête-à-tête, sans délégations, pendant une heure environ, sans faire de déclarations à l’issue de l’entrevue.

Cet entretien, « long et cordial », a permis d’aborder « les principales questions internationales, avec une attention particulière à la gestion du phénomène migratoire et aux priorités économiques européennes », ont indiqué les services de Meloni dans un communiqué.

Les deux dirigeants « ont poursuivi leurs échanges sur la nécessité de trouver une solution européenne à la question migratoire », a indiqué de son côté l’Elysée.

Ils se reverront vendredi à Malte à l’occasion du dixième sommet des pays du sud de l’Union européenne avant une réunion informelle du Conseil européen le 4 octobre à Grenade (Espagne).

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont récemment multiplié les déclarations d’apaisement et de volonté d’agir de concert pour gérer les flux de migrants après l’arrivée en quelques jours mi-septembre de milliers de personnes sur la petite île italienne de Lampedusa, située à 150 km des côtes tunisiennes en Méditerranée.

« On ne peut pas laisser les Italiens seuls », a estimé Emmanuel Macron dimanche soir à la télévision. Une main tendue que Meloni a immédiatement dit « accueillir avec beaucoup d’intérêt ».

