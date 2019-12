Impacté par la faillite de Thomas Cook, TTS de Karim Miled, change son fusil d’épaule et décroche un bon marché

Anciennement Réceptif de Thomas Cook, le TO tunisien TTS de Karim Miled (Fils de feu Aziz) en avait reçu le plus grand impact financier. Réactif et digne successeur de l‘investisseur averti qu’était son père, Karim et son TTS, viennent de décrocher un marché de 100 mille nouveaux clients par an, avec «Meeting Point Tunisie», marque DMC de l’Allemand FTI Touristik, dont il devient ainsi le Réceptif. L’information a été rapportée par notre collègue «DestinationTunisie». Selon cette source, «DMC confie à TTS, tous les services de transfert et d’excursions de ses clients, pour une durée de 3 ans».