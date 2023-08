Impératif d’appuyer le dispositif de lutte contre la pêche anarchique

Le ministère de l’Agriculture oeuvre pour lutter contre le phénomène de la pêche anarchique qui menace sérieusement la richesse halieutique en Tunisie.

Lors de sa rencontre, samedi, avec le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, (UTAP), Noureddine Ben Ayed, le ministre de l’Agriculture, des ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêm Belâati, a souligné la nécessité d’accorder à ce secteur vital, l’importance qu’il mérite, en s’attachant à surmonter toutes les difficultés que rencontrent les professionnels du secteur pour améliorer leur productivité surtout dans cette conjoncture économique difficile due aux changements climatiques, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Il convient de rappeler que l’UTAP a exhorté le département ministériel en mai 2023, à tenir une réunion en urgence pour examiner les problèmes du secteur de la pêche.

Les représentants de la filière de la pêche ont adressé, dans une déclaration un appel aux présidences de la République et du gouvernement à l’effet de l’intervention pour trouver des solutions au secteur de la pêche et par conséquent éviter la tension qui menace le pays et la déception que vivent les équipementiers et les marins-pêcheurs.

